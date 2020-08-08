Краснодар, , 10:57 — REGNUM 112 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 8 августа. Новые случаи выявлены в 29 муниципалитетах края.

«В Краснодаре зафиксировано 37 случаев, в Сочи — 10. По шесть заболевших выявлено в Красноармейском и Кореновском районах, по пять — в Тимашевском, Белореченском и Кущевском. По четыре — в Горячем Ключе, Крымском и Выселковском районах», — уточнили в региональном оперштабе.

За период с 12 марта по 8 августа на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 9173 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 161,6. Выписаны с выздоровлением 7865 пациентов. Скончались уже 128 пациентов с коронавирусом. В больницах в тяжёлом состоянии находятся 46 человек — 43 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое на экстракорпоральной мембранной оксигенации.