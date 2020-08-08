Москва, , 10:54 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявлено 5212 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что 5212 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены в 85 субъектах Федерации. Из них 1334 случая (25,6%) не имеют клинических проявлений.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 882 347 случаев COVID-19. Темп прироста составляет 0,6%. Стоит отметить, что большинство заразившихся уже вылечились, на сегодняшний день в стране с диагнозом COVID-19 остаются менее 200 тысяч человек.