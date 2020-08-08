Тамбов, , 10:52 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 8 августа.

«26 новых случаев сегодня. Из них: 10 мужчин, 16 женщин. Возраст заболевших от 28 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 26 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6210 человек, 5364 из них выздоровели. Скончались 27 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.