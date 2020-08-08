Краснодар, , 10:33 — REGNUM Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался 8 августа, об этом сообщается в телеграм-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«8 августа 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор», — говорится в сообщении.

На сайте Кубанской митрополии сообщается, что митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался «после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни». Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился 25 мая 1941 года в пос. Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области. В сан митрополита Екатиринодарского и Новороссийского был возведён в 2001 году. С 2008 года он являлся председателем Высшего общецерковного суда.