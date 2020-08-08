Роквилл, США, , 10:25 — REGNUM На фестивале QuakeCon 2020 состоялся анонс первого дополнения для игры Doom Eternal. Его трейлер также был опубликован 7 августа на YouTube-канале компании Bethesda Softworks.

По словам разработчиков, дополнение The Ancient Gods будет состоять из двух частей. В них Палачу Рока предстоит сразиться с армией небес и победить «истинного правителя вселенной».

Напомним, Doom Eternal — это шутер от первого лица, разработанный студией id Software. Релиз игры состоялся 20 марта 2020 года.

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