Токио, , 10:20 — REGNUM В рамках фестиваля QuakeCon 2020 японский геймдизайнер Синдзи Миками 7 августа сделал «очень важное заявление». В его новой игре Ghostwire: Tokyo можно будет гладить собак.

Геймдизайнер также представил новый геймплейный ролик проекта. В нём протагонист сражается со сверхъестественными существами и гладит собаку породы Сиба-ину.

Напомним, релиз Ghostwire: Tokyo ожидается в 2021 году. Игра будет доступна на PlayStation 5 и PC.

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