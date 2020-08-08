Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Скандально-известный стример Гершель «Dr Disrespect» Бэм снова начал проводить прямые трансляции на YouTube. Об этом 7 августа сообщил портал gamesindustry.biz.

Стример заявил, что он пока не планирует экспериментировать с другими платформами для проведения онлайн-трансляций. Напомним, что ранее Dr Disrespect отдавал предпочтение сервису Twitch, однако в июне 2020 года его пожизненно заблокировали без объяснения причины.

Эта блокировка не стала для стримера единственной. В июне 2019 году он также получил бан на Twitch — за проведение трансляции из туалета на выставке E3.

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