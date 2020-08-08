Москва, , 10:08 — REGNUM Кратковременные дожди локального характера, северо-западный ветер 4−9 м/с и температура воздуха +24… +26 °C ожидаются в столице России в субботу, 8 августа. Об этом 8 августа сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит РИА Новости.

Дождь в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться в противоборстве двух циклонов. Антициклон с северо-запада поспособствует хорошему дневному прогреву, а циклон с юго-востока в середине дня подбросит в регион очаги небольших дождей», — рассказал синоптик.

Также он уточнил, что температура воздуха в Москве 8 августа составит +24… +26 °C, а в Подмосковье — +22… +27 °C.

При этом Леус также сообщил, что атмосферное давление в столице в субботу будет составлять 751 мм рт. столба и что будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 4−9 м/с.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 августа научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в столице России ожидается хорошая летняя погода.