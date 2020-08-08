Приштина, , 10:02 — REGNUM Депутат парламента Косово от партии власти Демократическая лига Косово (ЛДК) Ардиан Шаля оказался заражен коронавирусом. Сообщение было опубликовано на странице отделения ЛДК в Призрене в социальной сети Facebook.

Депутат проходит лечение в инфекционной клинике города Призрен и находится в стабильном состоянии. На данный момент лечение от COVID-19 проходят премьер-министр Авдулла Хоти и заместитель премьер-министра Косово Дритон Сельманай.

Также оказались заражены коронавирусом депутаты Хаджи Авдюли, причастный к избиению депутату от оппозиции Арбен Гаши, Висар Хоти и Куйтим Гаши и глава ЛДК Иса Мустафа — большинство из них уже здоровы.

6 августа стало известно о том, что глава Демократической партии Косово Кадри Весели излечился от COVID-19 и в случае вызова в Гаагу сможет отправиться туда для дачи показаний, не представляя риска для работников международного правосудия.

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