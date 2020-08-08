Воронеж, , 08:39 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще одно уголовное дело, связанное с публикацией фотографий нацистов на сайте шествия «Бессмертного полка». Об этом сегодня, 8 августа, сообщила официальные представитель СК Светлана Петренко.

Она рассказала, что уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Воронежа Александра Хорошильцева, который загрузил на сайт «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии, фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, с той целью, чтобы фотография попала в трансляцию онлайн-акции «Бессмертный полк». Фотография была подписана «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично»).

Подозреваемый был допрошен, у него изъяли электронные носители информации.