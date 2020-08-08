Южно-Сахалинск, , 08:40 — REGNUM Видеозапись, которая была опубликована в интернете и на которой запечатлено, как рабочие издеваются над медвежонком на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды, изучает полиция Сахалина. Об этом 8 августа сообщили в УМВД региона, передает РИА Новости.

«В полицию поступило сообщение, материал зарегистрирован, проводится проверка. Лица в ходе проверки установлены. Медвежонок жив-здоров, отпущен, он серьезно не пострадал», — рассказали в УМВД Сахалинской области.

Также там уточнили, что после окончания проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», и рассказали, что запечатленное на видео происшествие случилось на стройке, которая ведется в предгорье вулкана Баранского, где расположены термальные источники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Telegram-канале Life Shot появилось заснятая очевидцам происшествия видеозапись, на которой было запечатлено, как группа иностранных рабочих, смеясь, держит и душит с помощью палки и веревки медвежонка.