Москва, , 08:12 — REGNUM О том, какое количество пива в день можно употреблять без риска навредить своему здоровью рассказала 8 августа врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

«Триста миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной», — сообщила диетолог.

Также она указала, что пиво нельзя употреблять на голодный желудок, так как это чревато спазмами.

При этом врач уточнила, что предпочтительнее для употребление живое, нефильтрованное пиво и отметила, что пиво будет полезно только если оно приготовлено из натуральных ингредиентов.

«Понятно, что напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу и диабетикам», — подчеркнула Соломатина.

В тоже время врач напомнила, что вред для здоровья может быть нанесен даже безалкогольными сортами данного напитка.

«Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Кроме того, распитие напитка, который даже не содержит градус, — это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса», — заявила врач-диетолог.

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