Токио, , 07:51 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом с начала пандемии — 1597 человек, сообщает агентство Kyodo.

Из них 462 случая были выявлены в столице Токио. Всего в столичном регионе было подтверждено 15 107 случаев заражения новым коронавирусом. Это почти треть всех выявленных пациентов по всей Японии. Всего в стране подтвердили более 44 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что рекордное число инфицированных было выявлено в двух префектурах страны — Осаке и Окинаве. Там за 7 августа подтвердили 255 и 100 случаев заражения коронавирусом нового типа соответственно.

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