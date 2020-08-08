Кито, , 07:25 — REGNUM 91 969 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы на территории Эквадора после получения положительных результатов еще от 1671 пациента. Об этом сообщается на странице минздрава республики в Twitter.

Также за минувшие 24 часа в стране погибли 30 человек с COVID-19. Общее число летальных исходов при этом заболевании в Эквадоре увеличилось до 5897. При этом 59 344 больным удалось выздороветь.

Как сообщало ИА REGNUM, до 12 августа в целях профилактики коронавирусной инфекции на большей части Эквадора действует запрет на продажу алкоголя по выходным дням.

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