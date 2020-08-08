Берлин, , 07:09 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 1122 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха, ведущего статистику по заболеванию.

Таким образом, общее количество подтвержденных в ФРГ случаев инфицирования SARS-CoV-2 выросло до 215 336. Также за 7 августа в стране скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Германии от осложнений COVID-19 умерли 9195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа германско-российская внешнеторговая палата призвала глав МИД России и ФРГ обсудить вопрос возобновления авиасообщения между странами. Отметим, что Россия 27 марта прекратила регулярное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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