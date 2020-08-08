Мехико, , 07:04 — REGNUM Один из самых богатых людей планеты, мексиканский миллиардер ливанского происхождения Карлос Слим, решил помочь в восстановлении порта Бейрута, пострадавшего при взрыве 4 августа. Об этом заявил глава Ливанского центра в Мексике Амин Сайден Карам в интервью радиостанции Noticias MVS.

Он отметил, что сбор средств среди жителей Мексики для помощи ближневосточному государству начался задолго до инцидента, постольку страна испытывает трудности из-за экономического кризиса.

Помощь направляется отделению Красного Креста в Ливане. Карам добавил, что, помимо Слима, есть и другие мексиканские бизнесмены, которые хотят оказать содействие пострадавшей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп написал в своем Twitter, что 9 августа пройдет встреча президентов США, Франции, Ливана и других стран, посвященная оказанию помощи ливанской стороне после взрыва в порту Бейрута.

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