Тюмень, , 06:57 — REGNUM Тюменцы узнают результаты анализов на коронавирус с момента сдачи в течение двух дней. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Результаты сообщает автоматическая система оповещения, или, проще говоря, «робот». Уже более 8 000 жителей Тюменской области таким образом оповещены о наличии или отсутствии коронавируса в организме.

Отмечается, что к 2024 году в Тюменской области все поликлиники и стационары будут использовать современные информационные технологии. В регионе реализуется более 250 проектов, нацеленных на экономию времени пациентов и медицинских работников.