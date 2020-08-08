Лима, , 06:20 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу за сутки выросло на 4485 и достигло 463 875. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Из них 314 332 человека уже излечились и выписаны из больниц. За сутки было проведено 29 564 анализа на данный вирус, а всего было в Перу было осуществлено 2 522 993 исследования на SARS-CoV-2.

Также отмечается, что число летальных исходов от COVID-19 за 24 часа увеличилось на 225 и с начала пандемии от последствий данного заболевания в республике умерло 20 649 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения за 7 августа, в мире число погибших от осложнений при коронавирусной инфекции превысило 709 тысяч.

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