Москва, , 05:57 — REGNUM Только 6 тыс. детских лагерей открылись в России после смягчения карантинных ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил источник в министерстве просвещения РФ, передают 8 августа «Известия».

Такое количество детских оздоровительных организаций — в семь раз меньше, чем планировалось открыть в 2020 году. Действующие лагеря при этом соблюдают многочисленные ограничения: принимают не более 50% от возможной заполняемости мест, ежедневно измеряют температуру воспитанникам, вводят социальное дистанцирование и отказывают детям в дальних походах.

«Согласно требованию Роспотребнадзора, дети не должны предоставлять справки о прохождении теста на COVID-19, — прокомментировали условия приёма школьников в пресс-службе «Орленка». — Но у них должны быть документы об отсутствии контактов с зараженными и отсутствии инфекционных заболеваний».

Отмечается, что до начала эпидемии планировалось, что в нынешний сезон откроется около 45 тыс. летних лагерей и других учреждений детского отдыха.

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