Пномпень, , 05:36 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

Сообщается, что трое новых пациентов — граждане Камбоджи возрастом от 24 до 27 ет, они вернулись в страну 31 июля из Пакистана транзитным рейсом из Малайзии. Они летели тем же авиарейсом, что и пятеро других инфицированных, выявленных ранее.

«Их анализы проверили во второй раз во время карантина, и результаты в пятницу показали положительный результат на COVID-19», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время зараженные находятся в больнице камбоджийской столицы Пномпеня.

Всего в Камбодже с начала пандемии подтверждено 246 случаев заражения коронавирусом нового типа. уже 215 пациентов выздоровели, еще 31 получает лечение.