Сеул, , 05:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди новых случаев 30 связаны с распространением инфекции внутри страны. Это самый высокий суточный показатель за последние 16 дней. Тогда большая часть выявленных случаев COVID-19 была связаны с прибывшими из-за рубежа.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 14 562. Также за 7 августа в республике скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 304 человека.