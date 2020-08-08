Москва, , 05:05 — REGNUM В субботу, 8 августа, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 9 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +13… +15 °С.

Ветер северный 3−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В воскресенье, 9 августа, днём в столице ожидается +24… +26 °С. По области +22… +27 °С. Местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Преимущественно без осадков.