Дублин, , 03:43 — REGNUM В трех графствах Ирландии снова ввели режим карантина из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, заявил премьер-министр страны Микал Мартин, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что карантинные ограничения вводятся в графствах Килдэр, Оффали и Лиишь на две недели. Жителям этих регионов будет запрещено выезжать за пределы графств без уважительной причины. Также будут закрыты ряд предприятий, развлекательных заведений и учреждений общественного питания.

Отмечается, что за 7 августа в Ирландии выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 66 случаев приходятся на вышеупомянутые регионы. Власти предполагают, что именно там находятся новые очаги распространения инфекции.