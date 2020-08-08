Богота, , 03:38 — REGNUM 367 196 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Колумбии, включая за последние сутки — 9 486. Об этом сообщается 7 августа на странице колумбийского минздрава.

При этом отмечается, что 198 495 человек уже выздоровели. Также в Колумбии от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, скончались 12 250 пациентов. За истекшие 24 часа по этой причине умерли 311 больных.

С начала пандемии в стране были исследованы 1 842 292 пробы анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа, по данным ВОЗ, в мире за сутки было зафиксировано 6815 летальных исходов от осложнений при коронавирусной инфекции.

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