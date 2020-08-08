Красноярск, , 03:51 — REGNUM В субботу, 8 августа, в Красноярске будет переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:00 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 8 на 9 августа ожидается до +15 °C.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 августа, в Красноярске до +27 °C днём и до +13 °C ночью.

В понедельник, 10 августа, в Красноярске ожидается до +27 °C днём. Ночью до +14 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 августа в Эвенкийском муниципальном районе, а также в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы.