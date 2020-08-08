Бейрут, , 02:52 — REGNUM Спустя три дня после взрыва в порту Бейрута в Ливане за сутки было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 279 новых пациентов, 7 августа передает телеканал Al Arabiya

С начала пандемии в республике зафиксировано 5951 подобный факт, из которых 2042 — закончились выздоровлением. Также 70 больных умерли от последствий COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Ливане ввели штрафы за нарушение карантинных мер по коронавирусу, которые могут достигать пяти миллионов ливанских фунтов.

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