Каир, , 02:36 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 141 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Отмечается, что уже шесть дней подряд в стране выявляют не более 200 пациентов ежесуточно. Бурный рост числа пациентов начался 23 апреля, уже 19 июня в стране выявили рекордное число пациентов за сутки — 1774 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в Египте достигло 95 147. Уже выздоровели 50 553 пациента, еще 4971 с болезнью не справился и скончался.