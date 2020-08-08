Бухарест, , 02:28 — REGNUM Гуманитарный груз весом около восьми тонн, в составе которого будут медицинские материалы и лекарства, направит Румыния в Ливан в связи со взрывом в Бейруте, 7 августа сообщается на сайте румынского министерства обороны.

В заявлении отмечается, что соответствующая просьба о помощи поступила от ливанских властей. Груз будет доставлен военными самолетами C-130 Hercules и C-27J Spartan.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа ООН решила выделить Ливану дополнительную финансовую помощь в размере $6 млн.

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