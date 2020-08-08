Сантьяго, , 01:44 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 69 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом, с начал пандемии в Чили от осложнений COVID-19 скончались уже 9958 человек. Также за 7 августа в стране выявил 2149 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего в Чили подтверждено 368 825 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Кроме того, в Чили проведено уже 1 785 858 тестов на выявление коронавируса. В настоящее время 1348 пациентов находятся в реанимации, из них 233 — в критическом состоянии.

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