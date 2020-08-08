Бразилиа, , 01:32 — REGNUM В Бразилии за сутки выявили еще 50 230 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за все время в стране подтверждено 2 962 442 подобных фактов, 7 августа сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Из этого количества 2 060 394 человека уже излечились и выписаны из медучреждений. Также за 24 часа в стране было зафиксировано 1079 летальных исходов при заболевании COVID-19. Всего по этой причине в Бразилии умерли 99 572 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 18 902 735 фактов инфицирования коронавирусом.

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