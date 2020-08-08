Тегеран, , 08:26 — REGNUM 7 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 156 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 18 132. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 156 новых жертв их общее число по стране возросло до 18 132. «За последние 24 часа обнаружено около 2450 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1145 человек были госпитализированы», — заявила она.

По словам Лари, в общей сложности 322 567 иранцев были заражены опасным вирусом, около 279 724 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 4136 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также сообщила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 637 575 обследований.