Рабат, , 00:48 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 1018 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба марокканского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 30 666. Также за минувшие сутки в Марокко скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране умер 461 человек от осложнений COVID-19.

Кроме того, за 7 августа в Марокко выздоровели 995 человек, их уже выписали из медучреждений. Всего с начала пандемии в королевстве уже выздоровели 21 548 человек.

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