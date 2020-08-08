Нью-Йорк, США, , 00:44 — REGNUM Финансовую помощь в размере $6 млн предоставила ООН ливанским властям для восстановления Бейрута после взрыва порту, сообщается на сайте управлении организации по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

При этом ранее ООН выделила $9 млн Ливану из фонда гуманитарной помощи. Общая сумма помощи составила $15 млн.

Кроме того, в управлении отметили, что кратчайшие сроки в страну должно прибыть три грузовых самолета Всемирной продовольственной организации с гуманитарным грузом. В OCHA подчеркнули, что срочная поддержка может понадобиться более чем 300 тыс. человек, которые остались без крова, включая 80 тыс. детей.

В ООН рассматривают возможность предоставления им временного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС решил предоставить 33 млн евро Ливану в качестве помощи из-за взрыва в Бейруте.

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