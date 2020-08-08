Ханой, , 00:38 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 37 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Среди них два пациента, которые недавно приехали во Вьетнам из-за границы и пребывали на карантине. Остальные случаи инфицирования связаны с распространением вируса внутри страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 784. Уже от болезни вылечились 395 пациентов, еще 10 с болезнью не справились и скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Вьетнаме за сутки выявили 20 случаев заражения SARS-CoV-2