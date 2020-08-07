Санкт-Петербург, , 23:16 — REGNUM Задержка в движении поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом произошла вечером 7 августа на Октябрьской железной дороге. Ее причиной стала техническая неисправность на перегоне Окуловка — Угловка в Новгородской области.

Скоростной поезд «Сапсан» Rzd.ru

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.

«За доставленные неудобства пассажирам поезда «Сапсан», задержанного в пути более часа, будет выплачена денежная компенсация», — пообещали в ОЖД.

Сейчас железнодорожники работают над минимизацией времени задержки прибытия пассажиров.

Октябрьская железная дорога просит пассажиров и встречающих следить за объявлениями на станциях и в поездах.