Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки кончались 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 7 августа в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице выявлено более 246 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 686 — за последние сутки. Скончались 4560 пациентов с COVID-19, свыше 187 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.