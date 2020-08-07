Женева, Швейцария, , 22:28 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксирован 278 291 новый случай заражения коронавирусом, скончались 6815 пациентов c COVID-19. Такие данные приводит 7 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что всего за период с начала эпидемии в мире выявлено уже 18 902 735 инфицированных, подтверждено 709 511 случаев летального исхода больных COVID-19.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 259 344 выявленных случаях заражения коронавирусом и 6488 скончавшихся пациентах за сутки.