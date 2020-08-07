Москва, , 22:18 — REGNUM В России в июне умерли 162,8 тысячи человек, что на 25,5 тысячи человек, или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовал 7 августа Росстат.

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«В июне 2020 года в стране умерли 162 758 человек (в июне 2019 года — 137 237 человек)», — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным ведомства, в июне COVID-19 был признан основной причиной смерти 5448 человек, результаты тестов ещё 1589 умерших пациентов пока исследуются.

Кроме этого, в общей сложности 4880 пациентов с COVID-19, согласно официальным данным, скончались от развития прочих болезней.

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