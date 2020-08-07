Москва, , 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса. Об этом он заявил сегодня, 7 июля, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам профессора Альтштейна, в момент вакцинации человек должен себя хорошо чувствовать — это строгий критерий.

«У него не должно быть температуры», — подчеркнул специалист.

Кроме того, от вакцинации следует отказаться тем, у кого есть аллергия на подобные прививки.

«Если (пациент — ИА REGNUM) знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться», — пояснил Альтштейн.

В целом противопоказаний против прививки не много, заключил профессор. Прививаться могут даже пожилые люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что разработанная в его учреждении вакцина против коронавируса подойдет не всем. Он подчеркнул, что любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, у которых есть хронические заболевания, надо обязательно проконсультироваться со специалистами.