Саранск, , 21:09 — REGNUM В Мордовии с 7 августа возобновляют работу ряд организаций. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

В частности, возобновляются групповые занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, проведение тренировок спортивных сборных команд России и Мордовии, профессиональных спортклубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку. С соблюдением регламентов становится возможным проведение соревнований профессиональных клубов.

Также начнут работу плавательные бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и центры активного отдыха в формате индивидуальных занятий и исключительно по предварительной записи.

Кроме того, может вновь работать система велопроката при обязательном использовании перчаток и дезинфекции оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 7 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 4709 случаев. Полностью выздоровели в регионе с момента начала наблюдений 3627 человек, то есть более 77,02% от общего числа носителей коронавируса уже победили инфекцию.