Курган, , 20:34 — REGNUM В Курганской области житель Каргапольского района осуждён за изнасилование своей 13-летней дочери. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 39-летний гражданин совершил преступление, будучи пьяным. Об этом стало известно после посещения девочкой гинеколога, а затем подросток рассказала всё инспектору ПДН.

Гражданин не признал за собой вины и заявил, что его оговаривают. Тем не менее суд назначил ему 13 лет строгого режима с ограничением свободы на год.