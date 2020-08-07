Курган, , 20:27 — REGNUM В Курганской области окончено расследование уголовного дела по факту убийства женщины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи выясняли обстоятельства обнаружения в реке Чёрная фрагментов женщины. В ходе следствия выяснилось, что в апреле её убила гражданка 1969 года рождения. В ходе совместного распития спиртного она нанесла ей удары ножом. А затем гражданин 1975 года рождения помог ей скрыть следы преступления. Он расчленил тело, а затем парочка вывезла фрагменты с помощью такси и выбросили в реку. Один из пакетов случайно обнаружил ребёнок через месяц после преступления.

Обвиняемые признали за собой вину. Дело отдано в суд.