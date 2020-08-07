Москва, , 20:21 — REGNUM Росстат отмечает снижение смертности от COVID-19 в российских регионах, где были зафиксированы самые первые случаи распространения коронавируса. Об этом сообщает 7 августа пресс-служба ведомства.

Медицинские работники в защитных костюмах в московской больнице Mos.ru

«В июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии», — говорится в сообщении.

О каких именно регионах идёт речь, в пресс-релизе не уточняется. В качестве примера Росстат приводит только данные по Москве, где в июне COVID-19 был признан основной причиной смерти 1329 человек. В мае в столице было зафиксировано 2324 таких случая, таким образом, за месяц показатель снизился на 42,8%.

Ранее в Росстате сообщили, что всего в России в июне скончались 5448 пациентов c коронавирусом, основной причиной смерти которых был признан COVID-19.

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