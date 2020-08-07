Екатеринбург, 7 августа 2020, 20:20 — REGNUM В Свердловской области организуют мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
Пункты установят для большего охвата населения прививками. В конце августа 2020 года в регион поступят первые партии вакцины от гриппа.
«Это, конечно, будет добровольно, не под дулом пистолета, но это вопрос жизни и смерти», — сказал чиновник.
Власти ожидают, что вакцина от коронавируса поступит в Свердловскую область к октябрю 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новоуральске могут начать производство одной из вакцин от коронавируса.
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