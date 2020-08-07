Красногорск, 7 августа 2020, 19:56 — REGNUM По сто баллов во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Московской области набрали около 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
В министерстве отметили, что продолжают подводить итоги экзаменационной кампании.
«В Московской области уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ», — рассказала министр Ирина Каклюгина.
47 участников ЕГЭ сдали на сто баллов по два предмета, четверо — сразу по трём.
По триста баллов набрали Анна Цветкова (Дубна), Ярослава Плаксина (Подольск), Валерия Буреева (Коломна) и Шадман Гусейнова (Химки).