Рим, , 19:54 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 7 августа, в Италии умерли 35 190 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 3 (днем ранее — на 6), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 201 642 человека, за день этот показатель увеличился на 319 (днем ранее — на 347).

Число подтвержденных носителей выросло на 552 (днем ранее — на 402). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 249 756. В настоящее время заражены 12 924 человека — на 230 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт пятый день подряд.