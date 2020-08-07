Рим, , 19:48 — REGNUM 71% граждан Италии, решивших уйти на традиционные августовские каникулы, отправятся в отпуск на машинах, таковы данные профильного экспертного исследования Autopromotec, передает La Repubblica в пятницу, 7 августа.

Автомобили

Отмечается, что летом 2019 года отправлявшихся в отпуск на машинах было лишь 55%. Одна из основных причин столь резкого роста этого показателя — опасения заразиться в общественном транспорте.

Как сообщалось ранее, значительная часть граждан Италии (около половины) решили отказаться от традиционных августовских каникул, основные мотивы — экономические затруднения и эпидемиологические опасения.