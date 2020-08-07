Москва, , 19:39 — REGNUM В России за I полугодие 2020 года рождаемость снизилась на 5,4%, а смертность выросла на 3,1% в годовом выражении. Об этом сообщает 7 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Новорожденный Andrés Nieto Porras

По данным ведомства, за январь-июнь в России родилось 680 974 младенца, а умерло 946 539 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 265 565 человек.

Росстат также зафиксировал серьёзное снижение числа браков и разводов в первой половине 2020 года. Эти показатели снизились на 25% и 25,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.