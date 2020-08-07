Екатеринбург, , 19:41 — REGNUM Школьников Свердловской области могут заставить учиться в две смены. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Торжественная линейка © ИА REGNUM

Такие меры могут вести «для соблюдения безопасности», уточнил чиновник. Кроме того, ученики будут входить в здание школы отдельными классами. «Кому-то придется заранее подойти в школу», — сказал Креков.

Данные решения позволят обеспечить безопасность школьников и работников школы, уверен вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник заявил, что в Свердловской области, возможно, сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу.

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