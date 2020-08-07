Екатеринбург, 7 августа 2020, 19:04 — REGNUM В Свердловской области, похоже, сформировался общественный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.
Своё мнение чиновник выразил на брифинге. По словам Крекова, на Среднем Урале увеличивается количество людей с антителами к коронавирусу.
«Судя по всему, оно уже такое, что это превращается в определенный элемент общественного иммунитета», — сказал вице-губернатор.
Чиновник добавил, что ситуация может вновь ухудшиться.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 21 905 случаев заражения коронавирусом.
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